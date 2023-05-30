Во Владимирской области на видео попали птенцы скворцов. Очередное природное видео от...

Во Владимирской области на видео попали птенцы скворцов.Очередное "природное" видео от владимирского фотографа Владислава Тябина. Под названием "Будни скворцов родителей".На этот раз в надежно замаскированный объектив любителя диких кадров попало березовое дупло. Плотно населенное птенцами скворцов. Пернатая поросль то и дело выглядывает наружу в ожидании обеда. Родители-скворцы только и успевают подносить им разного рода "перекусы". Еще бы - судя по размерам птенцов, они вот-вот выпорхнут из гнезда.(видео Владислава Тябина)