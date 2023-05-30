По прогнозам специалистов, наиболее опасный период 1 и 2 июня.

Во Владимирской области ожидается 4-бальная магнитная буря. Об этом сообщают синоптики.По прогнозам специалистов, наиболее опасный период продлится с 1 по 2 июня, когда колебания от вспышек на Солнце достигнут Земли. К выходным геомагнитная активность спадёт.Последствия космического явления сильнее всего на себе почувствуют метеочувствительные люди. Им стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья - обратиться к врачу.