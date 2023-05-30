Во Владимирской области сдан самый массовый экзамен по ЕГЭ - русский язык. Самый массовый и один...

Во Владимирской области сдан самый массовый экзамен по ЕГЭ - русский язык.Самый массовый и один из двух обязательных для получения аттестата. Экзамен по русскому языку накануне сдавали около пяти тысяч владимирских выпускников. Подробности у Максима Калашникова.До начала экзамена час, а выпускники уже толпятся во дворе третьей гимназии. Экзамен по русскому языку в её стенАх сдают почти 200 одиннадцатиклассников. Школьные годы позади - наступил момент истины.- Мы все сдадим. Всё нормально будет.Настрой боевой, но заметно, что многие из ребят волнуются. Кто-то освежАет в памяти правила написания числительных, кто-то отвлечённо шутит, подбадривая себя и одноклассников. А вот на экзамене нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить глупых ошибок.Егор Боровков, выпускник школы № 33:- Бывает буквы неправильно вставишь - и балл не зачтут. Бывает номер пропустишь. Так что всё бывает.Кирилл, выпускник школы № 33:- Секрет такой - желательно прорабатывать материал. Желательно изучать все исключения, потому что русский язык - он богат у нас, их много очень.Полина Скрыпникова, выпускница школы № 14:- Да просто заранее - за два дня до экзамена просто повторить, порешать парочку вариантов и отдохнуть. И всё нормально будет!На входе каждого проверяют металлоискателем. С собой никаких посторонних предметов - только ручка, паспорт. Ну, и голову важно дома не забыть.Максим Калашников:- Если кто-то из выпускников всё-таки схитрил и умудрился пронести на экзамен телефон - воспользоваться им всё-равно не удастся. В школе установлены глушилки. Они подавляют связь, так что в интернет зайти не удастся.За всем происходящим следят видеокамеры. Если у кого-то заметят шпаргалки - не важно, успел выпускник воспользоваться ими или нет - нарушителя выведут из аудитории, а результаты аннулируют. Пересдать экзамен можно будет только через год.Галина Митрошина, руководитель пункта приёма ЕГЭ на базе гимназии №3 г. Владимира:- Получится, что он в этом году не получит аттестат. Поэтому ребята все это прекрасно знают. Они информированы. И себя данной угрозе, я думаю, подвергать не будут.Марк Хаваев уверен - за экзамен получит не меньше 70-ти баллов. Как и многие выпускники - волнуется. Но у него с собой - талисман.Марк Хаваев, выпускник школы № 21:- Пятака нет, есть икона.- Зачем она тебе, расскажи?- Мама сказала, что я должен её взять. то что Бог будет со мной, он принесёт мне удачу. С нами Бог!Экзамен по русскому - не первый, 26 мая некоторые выпускники уже сдали ЕГЭ по химии, географии и литературе. Из нововведений - в этом году контрольные материалы в пункты проведения экзаменов поступают через интернет, по защищённым каналам. Распечатывают их в аудиториях перед началом экзамена. Что отчасти упрощает работу экзаменаторов.Галина Митрошина, руководитель пункта приёма ЕГЭ на базе гимназии №3 г. Владимира:- Диски нужно было привести, их раздать по аудиториям. А сейчас просто напросто заходят и, непосредственно, с компьютера - с личного кабинета распечатывается данный материал.На решение тестовых заданий и написание сочинения выпускникам даётся 3,5 часа. Работы отсканируют и отправят на проверку - также по интернету. Результаты станут известны через две с половиной недели. Но расслабляться не время - впереди экзамены по другим предметам.Максим Калашников, Андрей Беляков. Вести-Владимир.