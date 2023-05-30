Во Владимирской области жители деревни протестуют против размещения кладбища на болоте. В деревне...

Во Владимирской области жители деревни протестуют против размещения кладбища на болоте.В деревне Торжково Судогодского района местные жители протестуют из-за планов властей по размещению кладбища. Там, где расположится некрополь, активное течение грунтовых вод. Есть ли повод для опасений? В ситуации разбирался Федор ЛалакинКак сказано в библии: "из земли вышли в землю и уйдем", но в месте, где планируют сделать кладбище, по словам местных жителей, уходить будут в воду.Василий Козьмин, д.Торжково:- Это место весной, осенью затопляется, вот в этом письме, что я отправил, даже видно, расположение, что там в период паводка стоит вода, то есть как можно захоронить людей, если там вот эта фотография сделана в мае, там стоит вода.Рядом протекает река "Войнинга" и как считают жители, из-за кладбища она будет загрязняться, река впадает в водоемы, откуда люди берут воду, да и хоронить усопших в воде и грязи как-то неуважительно. А местный лес и так завален мусором.Александр Кетчин, житель деревни:- Единственный вопрос у нас остался по мусору не закрытым это вот свалка со времен 90х годов, когда не было централизованного вывоза мусора, она образовалась, все, что могли силами деревни мы все собрали, осталось вопрос о захоронении либо вывезти это вопрос к администрации.В администрацию за ответом мы и отправились. Мусор там пообещали вывезти и отрядили для этого трактор. А что касается кладбища, заявляет глава сельского поселения, то на текущий момент работы приостановлены, но не отменены.Анатолий Смирнов, глава Лавровского сельского поселения:- Санитарно-защитные зоны устанавливаем экологическую экспертизу заказали, то есть если будет все в рамках закона, то кладбище будет. Если будет выявлено, что не соответствует законодательству, кладбища там не будет, вот это я могу сказать точно.Еще немного пообщавшись, глава и жители пришли к варианту который, кажется, устроил всех. Они решили провести экспертизу в присутствии главы и в прямом смысле докопаться до правды- если окажется, что грунтовые воды там действительно есть, кладбища не будет. Встречу назначили на этой неделе.Федор Лалакин, Александр Голубев Вести Владимир