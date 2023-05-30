На днях они опубликовали видеообращение к главе региона.

Жители Александрова пожаловались Александру Авдееву на мусороперегрузочную станцию (МПС). На днях они опубликовали видеообращение к главе региона.Люди просят губернатора убрать объект, который возведён вблизи жилых домов в январе текущего года. Чиновники якобы обещали населению, что свалка - это временное решение. Прошло пять месяцев, но станция продолжает работать.Горожане сетуют, что в день выполняется свыше 90 рейсов. Мусоровозы разбили и без того плохую дорогу. Вдобавок, она расположена в непосредственной близости от жилых домов и продуктовых магазинов.На кадрах видеообращения можно узнать местных депутатов, которые не единожды против работы объекта в городской черте.