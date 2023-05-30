По мнению министра Антона Силуанова, она должна стать механизмом для формирования надежной «подушки безопасности» для каждого жителя Владимирской области в будущем

В России запущен новый финансовый инструмент – программа долгосрочных сбережений (ПДС). По мнению министра Антона Силуанова, она должна стать механизмом для формирования надежной «подушки безопасности» для каждого жителя в будущем."Программа долгосрочных сбережений даст возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем", - отметил министр.Как это работает? Все просто: программа предусматривает государственное софинансирование, то есть на каждый рубль, вложенный участником, добавят еще один сверху. К сбережениям можно добавить и пенсионные накопления. Доход будет начисляться за инвестирование средств негосударственным пенсионным фондом под контролем Банка России. Еще один плюс ПДС — ежегодна возможность вернуть до 52 000 рублей в виде налогового вычета.Чтобы начать копить, нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или лично обратившись в него. Сумма взноса, а также частота и способы формирования сбережений выбираются по желанию. Если счет будет пополняться из пенсионных начислений, необходимо подать заявление в НПФ или через «Госуслуги».ПДС рассчитана на 15 лет, но дает возможность забрать деньги в случае трудной жизненной ситуации. Кстати, все внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. Так что накопить на будущее легко и безопасно вместе с государством.