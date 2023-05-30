Жителям Владимирской области синоптики обещают погодные и магнитные колебания. Специалисты...

Жителям Владимирской области синоптики обещают погодные и магнитные колебания.Специалисты "Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ" 30-го мая зафиксировали 4 слабые вспышки на Солнце класса «С». Так, ночью во вторник произошли 2 вспышки силой «С2.1» и «С4.5».По прогнозам астрофизиков, в течение дня 30 мая вероятность магнитной бури составит лишь 5%. Но метеочувствительным людям придётся подготовиться ко 2 июня 2023 года.Специалисты предупреждают, что в этот день жителей Владимирской области ждёт сильная магнитная буря. Ее сила составит 4 балла.Как отмечают в «ТАСС», магнитные бури случаются в среднем 5-6 раз в год. И могут длиться несколько дней.Так… что такое «магнитная буря»?Если ответить на этот вопрос коротко, то «сильные возмущения магнитного поля Земли». Зависят они от космической погоды — изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на жизнь и здоровье людей.Когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается, а баланс давления меняется. Магнитосфера «сжимается» над Землей и в ней начинают меняться величины токов.Есть ли опасность для людей?"Чтобы провести исследование влияния магнитной бури на здоровье и состояние человека, необходимо иметь четкие критерии, которые можно измерить, - рассказывает «ТАСС» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Струминский. - Головная боль или тахикардия - это не критерий, такие симптомы могут быть вызваны массой других причин, той же сменой погоды, например, сменой атмосферного давления. А магнитная буря на атмосферное давление не влияет".А вот ещё одно мнение члена - корреспондента РАН - Игоря Бобровницкого:«Вспышки на Солнце, как и другие гео- и гео-гелиомагнитные факторы не на всех людей действуют негативно. Влияют они на так называемых метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма, на здоровых людей подобные факторы не действуют», — рассказал академик.Как пережить магнитную бурю?Так что же делать тем, кто всё-таки реагируют на погодные и магнитные колебания?Люди в этот период могут быть рассеянными, тревожными, раздражительными. Человек быстро устаёт и нервничает.Метеозависимость особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Недуги могут обостряться.Магнитные бури особо опасны при гипертонии и гипотонии (или артериальной гипотензии - понижении артериального давления).Советы для улучшения самочувствия:1. Уменьшить физические нагрузки.Углеводный обмен в неблагоприятные дни снижается, мышечные усилия даются с трудом.2. В рацион необходимо вводить продукты, которые содержат большое количество природных антиоксидантов.3. Следует воздержитесь от сладкого.Специалисты отмечают, что в период магнитной бури в организме происходит «белково-жировой тип обмена веществ». То есть «повышенное количество углеводов» ухудшает самочувствие.4. Исключить из меню всё жареное.И ужинать не позже 19 часов, чтобы избежать нагрузку на желудок.5. Избегать стрессов и переутомления.Помните: сон оздоравливает организм.Медики советуют метеозависимым людям в период магнитных бурь пить больше воды, ограничить употребление соли, а также избегать нервных нагрузок. Кроме того, нужно обязательно продолжать прием лекарственных препаратов, назначенных лечащим врачом. А в случае ухудшения состояния — не тяните, смело вызывайте скорую помощь.Фото: pxfuel.com