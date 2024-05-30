1 июня в Муроме на набережной Оки стартует всероссийская массовая велосипедная гонка. 1 июня 2024...

1 июня в Муроме на набережной Оки стартует всероссийская массовая велосипедная гонка.1 июня 2024 года в Муроме на набережной Оки состоится большой спортивный праздник - Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста».Организаторы мероприятия приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях по велоспорту, конкурсе фотографий на вело тематику, прокатиться в параде велосипедистов или просто побыть зрителем.Кроме этого, гостей праздника ждут детские игровые и анимационные площадки, веселые конкурсы, песни и танцы от коллективов города, ярмарка ремесел и многое другое.Начало мероприятия: 1 июня 2024 года в 11:45.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений