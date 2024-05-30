Более 400 автобусов закупят для Владимирской области В регионе до 2030 года закупят более 400...

Более 400 автобусов закупят для Владимирской областиВ регионе до 2030 года закупят более 400 автобусов и около 100 троллейбусов. Об этом написал Александр Авдеев в своем телеграмм-канале.По словам главы региона, сейчас главное - заручиться федеральной поддержкой на их приобретение. В областном и местном бюджетах губернатор пообещал предусмотреть средства на софинансирование.Напомним, Президент Владимир Путин поручил правительству России за 5 лет поставить во все субъекты страны не менее 40 тысяч отечественных автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.