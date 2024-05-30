Энергетики напоминают владимирцам об ответственности за самовольное подключение к...

Энергетики напоминают владимирцам об ответственности за самовольное подключение к электросетям.Гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга» напоминает: самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. В частности, физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.Должностным лицам - штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, юридическим лицам – штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Повторное правонарушение влечёт наложение штрафа на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.Самовольные подключения к электросети чаще всего выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям.Из-за нарушителей страдают и соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию: снижается качество электроснабжения, скачки напряжения выводят из строя бытовую технику.Владимирцев просят сообщать о фактах самовольного подключения к электросетям по телефону горячей линии «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почтеФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений