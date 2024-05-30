Лето начинается с праздника. Международный день защиты детей традиционно пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. В этом году власти подготовили обширную программу – от

Лето начинается с праздника. Международный день защиты детей традиционно пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. В этом году власти подготовили обширную программу – от мастер-классов до детского концерта. «Планета детства под созвездием семья» – так мэрия города решила назвать праздник в Год семьи. К слову, само веселье начнется уже в 11 часов. Елена Ермакова,