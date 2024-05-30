Ситуация в экономике меняется. Стране нужны уже не юристы и экономисты, а специалисты на производство. Представляем историю молодого человека, на собственном опыте убедившегося, что интересная работа и карьерный рост на заводе гарантированы.

В последние годы ситуация в экономике меняется. Банки сокращают сотрудников, их функции отходят к искусственному интеллекту. А реальное производство, наоборот, расширяется. Стране нужны уже не юристы и экономисты, а специалисты на производство.Вот история Владислава Сухарикова, рассказанная им самим.Как я не стал банкиром«Я закончил Финансовый университет при Правительстве РФ, — говорит Владислав, — получил степень бакалавра по направлению "Менеджмент". Затем поступил в магистратуру РАНХиГС по направлению "Экономика", летом этого года буду защищать диссертацию.После поступления в магистратуру успешно прошел собеседование в один крупный банк. Провел там день, наблюдая за работой сотрудников. И понял, что это не мой путь. Тогда я решил пойти на предприятие рядом с домом и устроиться на любую должность.Так в свои 22 года я стал дробильщиком-размольщиком пластика на заводе бренда EKF в п. Ставрово Владимирской области, одной из крупных компаний России, которая занимается разработкой, производством и продажей электротехнического оборудования и решений на его основе. Эта должность не требовала первоначального обучения».Владислав уверен, что каждая работа по-своему интересна и выполнять ее можно с энтузиазмом. Но вопрос в том, как долго ты сможешь сохранить к ней интерес.«Профессия дробильщика была увлекательной и интересной, пока я не разобрался во всех видах пластика, не освоил все процессы и оборудование, не довел свою работу до автоматизма. А это произошло достаточно быстро, — продолжает он свой рассказ. — Тогда я пообещал себе: если через три месяца не получу новую должность (в идеале — экономиста) — увольняюсь. Пока шел мой испытательный срок, я изучал все внутренние процессы производства. Мне было важно вникнуть в них. Постоянно возникали вопросы, на которые я искал ответы».История успехаДальнейшая карьера нашего героя сложилась благополучно. После 3,5 месяца работы на должности дробильщика он стал специалистом по планированию. А проработав полгода на этой должности — руководителем отдела операционного департамента. С тех пор прошёл ещё год.«В мои обязанности, — рассказывает Владислав, — входит принятие заказов, разработка планов производства по участкам, само производство, и так вплоть до отгрузки готовой продукции на склад. С тех пор, как я стал руководить отделом, удалось внедрить планирование на нескольких участках. В итоге выручка за полгода увеличилась в 6 раз».Он считает, что пройти путь от рабочего до руководителя отдела ему помогло ответственное отношение к работе, а также поддержка всего коллектива — команды молодых, увлеченных, позитивных и амбициозных профессионалов, включая директора производства.«Главная идея в том, что задача должна быть выполнена на 100%, причем быстро. Второй важный момент состоит в умении брать на себя ответственность.», — поясняет молодой руководитель.Чем хорошо производство?Владислав проработал на производстве EKF достаточно долго, чтобы переходить от своего частного опыта к более общим соображениям.«Почему многие ребята не идут работать на заводы, а вместо этого предпочитают быть официантами в модных ресторанах? Возможно, потому, что не хотят работать руками, иногда не в самых простых условиях, — рассуждает он. — В этом кроится самое большое, на мой взгляд, заблуждение. Также многие не знают, какие сейчас комфортные условия на производстве, которое предоставляет удобные и безопасные рабочие места, ДМС, корпоративный трансфер до работы, профессионально развивает вас, организует корпоративные праздники и другое. К тому же, когда ты идешь на завод, даже на начальную позицию, ты можешь планировать свое развитие на будущее. Работа на производстве дает возможность получить бесценный опыт, с которым в дальнейшем можно стать мастером участка, затем начальником цеха, а там и до начальника производства недалеко. Были бы желание и мотивация.Кстати, некоторые идеи из диссертации мне пригодились здесь. Ее тема касается установки на оборудование различных датчиков, данные с которых через сервер выводятся на единый экран в режиме реального времени. Что-то вроде "умного дома", но в промышленных масштабах.Мои главные задачи на ближайший год — улучшить работу отдела, увеличивать мощность и вместимость склада, автоматизировать систему планирования. Уверен, что при успешном выполнении намеченных целей задумываться о дальнейшем построении карьеры, работая в такой профессиональной команде EKF, не придется».