Этот перекресток станет регулируемым. Сейчас на месте устанавливают светофоры, которые будут контролировать выезд с улицы Ставровской на одну из основных артерий города. На данный момента

Этот перекресток станет регулируемым. Сейчас на месте устанавливают светофоры, которые будут контролировать выезд с улицы Ставровской на одну из основных артерий города. На данный момента такой маневр автомобилистам выполнить довольно трудно. Чтобы выехать на проспект, нужно сначала пропустить основной поток. По итогу, на Ставровской регулярно скапливаются машины в ожидании своей очереди, из-за чего в часы