Ну где ты, хозяин?: во Владимирской области скромная Терра хочет домой А теперь наша постоянная...

"Ну где ты, хозяин?": во Владимирской области скромная Терра хочет домойА теперь наша постоянная рубрика "Хочу домой". На этот раз хозяина ищет очаровательная и скромная Терра.Ей примерно три года, умная не по годам, - говорят волонтеры. Преданная и спокойная. Но пока без постоянного дома и без любящего хозяина.Привита, стерилизована, есть ветеринарный паспорт.Подробнее - в группе Вконтакте "Зоохелп-33".