Ну где ты, хозяин?: во Владимирской области скромная Терра хочет домой
А теперь наша постоянная...
"Ну где ты, хозяин?": во Владимирской области скромная Терра хочет домой
А теперь наша постоянная рубрика "Хочу домой". На этот раз хозяина ищет очаровательная и скромная Терра.
Ей примерно три года, умная не по годам, - говорят волонтеры. Преданная и спокойная. Но пока без постоянного дома и без любящего хозяина.
Привита, стерилизована, есть ветеринарный паспорт.
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