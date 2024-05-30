Парк Сказка в Гусь-Хрустальном пополнится новой деревянной фигурой Там презентуют скульптуру...

Парк Сказка в Гусь-Хрустальном пополнится новой деревянной фигуройТам презентуют скульптуру "Сивка Бурка".Над новым парковым экспонатом работает Игорь Володин. Благодаря мастеру в гусевском парке расположилась целая группа сказочных героев из дерева.Эта композиция придумана воспитанницей местной детской школы искусств - Неллей Гущиной. Ее идея победила в прошлом году в творческом конкурсе "Загляни в сказку".Широкой публике работа будет представлена на фестивале "Резьба по дереву бензопилой". Он пройдет в парке Сказка 8 и 9 июня в формате турнира - состязаться в мастерстве будут 7 скульпторов.Игорь Володин, скульптор, преподаватель детской школы искусств (г. Гусь-Хрустальный):- Здесь еще у нас будет царевна. Посадим к 8-му числу. Этой скульптурной композицией будем открывать. Также в этом году планируется еще поставить скульптурную композицию "большой стражник с топором". И большую кормушку для белочек и голубей.