Порядка 500 юных владимирцев вступили в студотряды Организовывать досуг школьников будут в том...

Порядка 500 юных владимирцев вступили в студотрядыОрганизовывать досуг школьников будут в том числе и студенты. О предстоящем трудовом семестре расскажет Мария Артес.- Если быть, то быть лучшими!С таким девизом трудовой отряд "Олимпиец" встречает летние каникулы. 50 креативных и заряженных на успех студентов будут работать вожатыми в лагере, развивать организаторские способности, учиться приспосабливаться во взрослых коллективах.Анастасия Быкова, руководитель педагогического отряда "Олимпийцы":- В этом году у нас прошел трехдневный интенсив школы вожатых "Олимпа". В первый день мы ребятам рассказывали про основы вожатства. В последующие дни, в практической части, ребята узнали о работе в "Олимпе".Всего здесь 25 отрядов - это порядка 500 бойцов. Заместитель регионального министра образования и молодежной политики Елена Янина вручила студентам трудовые путевки. Теперь в их руках большие возможности: новые знакомства и путешествия, улучшение профессиональных навыков.Елена Янина, заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области:- Подавляющее большинство - педагогические отряды, которые работают в загородных оздоровительных лагерях нашего региона. Мы активно развиваем сервисное направление, в этом году едут в Краснодарский край. И восстанавливаем работу студенческих строительных отрядов, которые поедут на объекты не только Владимирской области, но и Подмосковья.Обмениваться опытом и познавать красоты Владимирского края в этом году будут и студенты из Санкт-Петербурга и Московской области. Растет и число студотрядов из 33 региона. Так, месяц назад к бойцам примкнули студенты Гусевского стекольного колледжа.Дмитрий Кудрявцев, советник директора по воспитанию Гусевского стекольного колледжа:- Мы назвали его "Хрусталики", так как мы из города Гусь-Хрустальный. В этом году наш отряд будет участвовать в смене в нашем загородном лагере Хрусталик, чтобы наши дети из города - вместе с нашими студентами - развивались и давали друг другу радостные моменты каникул.В этом году Российские студенческие отряды отмечают свой 65-летний юбилей. В состав движения входят 220 тысяч талантливых молодых людей со всей страны.В нашем регионе такая работа ведется уже 5 год.Яна Каткова, комиссар регионального отделения российских студенческих отрядов:- В этом году мы также проводим юбилейный слет студенческих отрядов Владимирской области. Мы планируем сделать его очень масштабным. Мы планируем более 300 участников на нашем слете, на котором пройдут творческие конкурсы по танцам,по песням. Лучшая группа ВКонтакте будет выбираться, также будем выбирать лучшую фотосессию бойцов нашего регионального отделения.Также будут проходить спортивные мероприятия.Трудовые путевки у студентов на руках. До лета и новых впечатлений осталось два дня.Мария Артес, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".