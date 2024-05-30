В ТЦ, сгоревшем 25 мая, нашли несколько нарушений пожарной безопасности.

После пожара в торговом центре в Кольчугино был проведён ряд проверочных мероприятий. По информации пресс-службы прокуратуры, были выявлены многочисленные нарушения. Не было автоматических систем тушения, двери на лестницах без запоров, планы эвакуации не соответствовали действительности.Помимо указанных нарушений были и другие. У рабочих, чинивших крышу, было просрочено удостоверение. Были обнаружены и другие нарушения охраны труда.