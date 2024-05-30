Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил супругам Ляпковым из Вязниковского района орден «Родительская слава».

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил супругам Ляпковым из Вязниковского района орден «Родительская слава». Об этом 30 мая рассказала пресс-служба правительства Владимирской области.Сергей и Татьяна Ляпковы живут душа в душу 20 лет. В семье растут четверо детей. Муж и жена расписывают иконы и увлекаются пчеловодством.«Поздравляем эту большую дружную семью. Счастья и всего самого наилучшего», - говорится в сообщении регионального правительства.