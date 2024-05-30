С 1 июня во Владимире официально стартует купальный сезон
В соответствии с постановлением...
С 1 июня во Владимире официально стартует купальный сезон
В соответствии с постановлением администрации города Владимира от 22 мая (2024 года) № 1097 купальный сезон в городе официально установлен с 1 июня по 31 августа.
На территории областного центра будут открыты 2 оборудованных для купания места: на озере Глубокое и на Верхнем Семязинском пруду.
На пляжах будет организовано ежедневное дежурство муниципальных спасательных постов.
Сообщается, что водолазы поисково-спасательного отряда МКУ «ВУГЗ» провели очистку дна водоемов и береговой линии.
Начальником Управления гражданской защиты города Борисом Беликовым проведено инструкторское занятие со спасателями, которые с открытием купального сезона заступят на дежурство.
Владимирцам напоминают, что главными причинами гибели людей на водных объектах из года в год остаются:
- купание в неорганизованных местах;
- в состоянии алкогольного опьянения;
- несоблюдение мер безопасности на водных объектах рыбаками;
- оставление родителями детей без присмотра вблизи водных объектов;
- нарушение правил эксплуатации плавательных средств.
Фото: https://www.vladimir-city.ru/