С 1 июня во Владимире официально стартует купальный сезон В соответствии с постановлением...

С 1 июня во Владимире официально стартует купальный сезонВ соответствии с постановлением администрации города Владимира от 22 мая (2024 года) № 1097 купальный сезон в городе официально установлен с 1 июня по 31 августа.На территории областного центра будут открыты 2 оборудованных для купания места: на озере Глубокое и на Верхнем Семязинском пруду.На пляжах будет организовано ежедневное дежурство муниципальных спасательных постов.Сообщается, что водолазы поисково-спасательного отряда МКУ «ВУГЗ» провели очистку дна водоемов и береговой линии.Начальником Управления гражданской защиты города Борисом Беликовым проведено инструкторское занятие со спасателями, которые с открытием купального сезона заступят на дежурство.Владимирцам напоминают, что главными причинами гибели людей на водных объектах из года в год остаются:- купание в неорганизованных местах;- в состоянии алкогольного опьянения;- несоблюдение мер безопасности на водных объектах рыбаками;- оставление родителями детей без присмотра вблизи водных объектов;- нарушение правил эксплуатации плавательных средств.Фото: https://www.vladimir-city.ru/