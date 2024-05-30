Речь о ночных буфетах в жилых домах, где в обход закона по ночам продают алкоголь. По документам – это бары, но по факту в открытых бутылках людям отпускают спиртное в то время, когда его

Речь о ночных буфетах в жилых домах, где в обход закона по ночам продают алкоголь. По документам – это бары, но по факту в открытых бутылках людям отпускают спиртное в то время, когда его продажа запрещена. Депутаты Заксобрания внесли в закон изменения, которые будут действовать с 1 сентября этого года. С этого дня в заведениях