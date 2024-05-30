Смотрите Вести в 14:30: первый во Владимирской области банк крови для животных
Автокладбище
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Смотрите "Вести" в 14:30: первый во Владимирской области банк крови для животных
Автокладбище
- Пока они не заполонили все парковки Владимира. Мэрия продемонстрировала стоянку для автохлама. Кто туда попадёт?
Заряжены на успех
- Два дня до лета. Куда отправятся трудиться ребята из областных студотрядов?
Группа крови на поводке
- Первый в регионе банк крови для животных. Кто может стать четвероногим героем-донором?