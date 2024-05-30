77 нелегальных электронных сигарет и больше двух тысяч упаковок контрафактной табачной продукции – таков итог проверки, которую провели владимирские таможенники в двух торговых точках в

77 нелегальных электронных сигарет и больше двух тысяч упаковок контрафактной табачной продукции – таков итог проверки, которую провели владимирские таможенники в двух торговых точках в Петушинском районе. Ольга Большакова, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Владимирской таможни Впервые при проверке выявлены электронные системы доставки никотина без документов и QR-кодов. На упаковках табачной продукции также