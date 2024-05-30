Посадили в землю маленьких матрешек, прикопали, полили – и куклы выросли двухметровыми. Креативным видео поделились в телеграм-канале администрации Владимира. Новый зеленый арт-объект

Посадили в землю маленьких матрешек, прикопали, полили – и куклы выросли двухметровыми. Креативным видео поделились в телеграм-канале администрации Владимира. Новый зеленый арт-объект появился на пересечении Лыбедской магистрали и Ерофеевского спуска. Сегодня вокруг матрешек озеленители продолжают высаживать цветы. Из поста в телеграм-канале “Официальный Владимир” Наши сотрудники МКУ “Зеленый город” превратили обычный участок в яркую и жизнерадостную