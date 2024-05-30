В Киржаче не платили зарплату сотрудникам коммерческой организации. По предварительным данным, как...

В Киржаче не платили зарплату сотрудникам коммерческой организации.По предварительным данным, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, в 2023 году на протяжении нескольких месяцев ответственные лица коммерческой организации, занимающейся изготовлением рыбных консервов, не выплачивали заработную плату двум сотрудникам предприятия.Таким образом, «накопилось» задолженность перед ними свыше 200 тысяч рублей.Деньги руководство расходовало на другие цели по своему усмотрению.Правда, уточняется, что в настоящее время задолженность перед одним из работников всё же погашена.В данный момент следователями выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выплату задолженности по заработной плате второму потерпевшему.Как итог: возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты заработной платы двум работникам.Фото: https://t.me/SU_SKR33