В Киржаче двое работников рыбоконсервного предприятия более двух месяцев не получали зарплату.

В Киржаче двое работников рыбоконсервного предприятия более двух месяцев не получали зарплату. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Организация задолжала своим сотрудникам свыше 200 тыс. рублей. В ходе проверки было установлено, что средства для погашения задолженности перед работниками у предприятия имелись, только они расходовались на другие нужды.В настоящий момент правоохранители возбудили уголовное дело.«Расследование уголовного дела и восстановление трудовых прав работников организации находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.