Трагедия произошла сегодня ночью в Коврове. Сотрудники скорой помощи обнаружили тела 41-летней женщины и ее 4-летнего ребенка. Медиков вызвал гражданский муж погибшей, который чудом остался

Трагедия произошла сегодня ночью в Коврове. Сотрудники скорой помощи обнаружили тела 41-летней женщины и ее 4-летнего ребенка. Медиков вызвал гражданский муж погибшей, который чудом остался жив. Как сообщил «Шестому каналу» источник, вечером семья находилась дома. Жена пошла мыться и включила горячую воду. Она сообщила супругу, что ей внезапно стало плохо. После этого мужчина сам потерял