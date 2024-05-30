В Ковровском районе на пожаре в одном из сёл пострадал 1 человек. 29 мая произошёл пожар в...

В Ковровском районе на пожаре в одном из сёл пострадал 1 человек.29 мая произошёл пожар в многоквартирном доме — в посёлке Первомайский.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что в 15:32 поступило сообщение о пожаре, и спасатели оперативно выехали к дому №7.Уточняется, что предварительная площадь пожара — 10 квадратных метров.Удалось спасти 1 человека, но он пострадал.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС.О причинах возгорания (и пожара) не сообщается.Будьте бдительны! В период с 30 мая по 1 июня 2024 года в большинстве районов Владимирской области сохранится высокая пожарная опасность 4 классаГлавное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае возгорания необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области