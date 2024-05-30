В «ЭнергосбыТ Плюсе» просят жителей не удивляться тому, что в майских квитанциях будут начисления за отопление. Доплатить придется тем, у кого в домах установлены счетчики. Дело в том, что

В «ЭнергосбыТ Плюсе» просят жителей не удивляться тому, что в майских квитанциях будут начисления за отопление. Доплатить придется тем, у кого в домах установлены счетчики. Дело в том, что показания прибора учета снимаются в определенные числа месяца, а в апреле отопительный сезон завершился уже после этого. Таким образом, доплатить придется немного – за несколько дней.