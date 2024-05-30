В музее-заповеднике Александровская слобода воссоздали исторический интерьер царской...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" воссоздали исторический интерьер царской печатниРоспись миниатюр, письмо уставом и полууставом...С особым колоритом в музее-заповеднике "Александровская слобода" отметили День славянской письменности и культуры.- Милости просим вас - на государев печатный двор. Место сие особое. Простому люду здесь ходу нет.В новой экспозиции "На печатном дворе" специалистами музея воссоздан исторический интерьер царской средневековой печатни.Со времен Ивана Грозного и до Петра действовало непреложное правило - где царь, - там и печатня. Поэтому после большого пожара в Москве - в Александров, в след за государем, переехала и "типография".В день славянской письменности и культуры гостям воссозданной печатни рассказывали об искусстве рождения средневековой книги, провели мастер-классы по каллиграфии, гончарному мастерству. А в тени вековых лип ценители музыки смогли послушать концерт.Анна Кузнецова, глава Александровского района:- На нашей святой православной Александровской земле были напечатан псалтырь "Слободская", Евангелие, по которым в Средневековье учили грамоте.Марина Рыбакова, врио директора музея-заповедника "Александровская слобода":- День славянской письменности - праздник единения народа. Потому что всех нас объединяет язык. И, конечно, благодаря алфавиту, - мы узнали книгопечатание. А с этим изобретением человечества непосредственно связана история Александровской слободы.