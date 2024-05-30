Двое молодых людей в Собинке избили мужчину в присутствии жены и ребёнка.

По информации пресс-службы УМВД Владимирской области, 27 мая поступил вызов на драку. Видео инцидента разлетелось по социальным сетям. На мужчину, сидевшего в парке на лавочке с женой и ребёнком, напали двое молодых людей. Причиной стал отказ поделиться сигаретой.Сотрудники полиции прибыли позднее, когда из участников остался только пострадавший. На данный момент мужчина госпитализирован и его жизни ничего не угрожает. Все материалы по делу направлены в управление Следственного Комитета.