В регионе проходит конкурс Великие имена Владимирской области Его - при поддержке Министерства...

В регионе проходит конкурс "Великие имена Владимирской области"Его - при поддержке Министерства внутренней политики региона - объявила Общественная палата области. Творческое состязание для детей и молодёжи приурочено ко Дню России.Для участия в конкурсе нужно нарисовать любую историческую личность, связанную с владимирской землёй. Все конкурсные работы размещаются в соцсетях Общественной Палаты.Приём заявок продлится до 5 июня.К примеру, восьмилетний Михаил Наумов из посёлка Новый изобразил богатыря Илью Муромца. 11-летний Степан Наумов нарисовал Ивана Першутова - Героя Советского Союза, а владимирец Иван Кулёв (ему 13) изобразил нашего великого земляка - Юрия Левитана, диктора Всесоюзного радио.