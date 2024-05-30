Пожар в селе Кутуково случился 29 мая около пяти часов вечера. Загорелись дома №28 и 30 на улице Зеленой, а также две хозпостройки. В сухую и жаркую погоду у спасателей стояло две задачи:

Пожар в селе Кутуково случился 29 мая около пяти часов вечера. Загорелись дома №28 и 30 на улице Зеленой, а также две хозпостройки. В сухую и жаркую погоду у спасателей стояло две задачи: потушить здания и не дать огню распространиться по селу. На месте работали 22 сотрудника МЧС и 7 единиц техники. Им удалось справиться