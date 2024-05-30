Избили на глазах у жены и ребенка. В Собинке двое местных жителей набросились с кулаками на мужчину, который отдыхал в парке с семьей. Конфликт случился 27 мая. Кадры драки разлетелись по

Избили на глазах у жены и ребенка. В Собинке двое местных жителей набросились с кулаками на мужчину, который отдыхал в парке с семьей. Конфликт случился 27 мая. Кадры драки разлетелись по интернету и вызвали общественный резонанс. На этом видео мужчина в белой футболке подходит к потерпевшему. Они начинают выяснять отношения. Оппонентов пытается разнять жена потерпевшего