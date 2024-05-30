В Суздале осудили жителей, которые украли огнестрельное оружие и боеприпасы на 7 млн...

В Суздале осудили жителей, которые украли огнестрельное оружие и боеприпасы на 7 млн рублей.Суздальский районным судом установлено, что подсудимыми совершен ряд краж из жилых домов на территории Суздальского района и в областном центре (с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года).Одним из подсудимых также похищены гладкоствольное ружье и патроны, пригодные к стрельбе.«… Ущерб, причинный потерпевшим, составляет более 7 миллионов рублей. При этом потерпевшим причинялись крупные (свыше 250 000 рублей) и особо крупные (1000 000 рублей) ущербы. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы (одному - 7 лет 6 месяцев, а второму – 7 лет), а также со штрафом в размере 100 000 рублей, подлежащим уплате каждым в доход государства...» - рассказали в пресс-службе Суздальского районного суда.Отбывать наказание приговором постановлено в колонии общего режима.Также сообщается, что в пользу потерпевших с подсудимых взыскан материальный ущерб.Приговор суда в законную силу ещё не вступил.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений