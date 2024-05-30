Это сделали гостям города-музея к 1000-летию.

С 1 июня вход на территорию Суздальского кремля будет бесплатным. Это решение было принято в честь 1000-летия города-музея. Гостям предоставят возможность посещения без оплаты осмотра Богородице-Рождественского собора, экспозиций и выставки «Русский феникс. Суздальская земля».Кассы для приобретения билетов будут расположены в помещении колокольни и у входа на выставку. Бесплатный доступ на территорию кремля будет предоставлен на протяжении всех юбилейных мероприятий, которые продлятся до 30 сентября 2024 года.