39-летний гороховчанин украл в Вязниках мотоцикл и уехал на нем домой. 19 мая в полицию обратился владелец транспорта, 18-летний вязниковец. Он оценил моральный ущерб в 125 000 рублей. Мотоцикл был

39-летний гороховчанин украл в Вязниках мотоцикл и уехал на нем домой. 19 мая в полицию обратился владелец транспорта, 18-летний вязниковец. Он оценил моральный ущерб в 125 000 рублей. Мотоцикл был припаркован на улице Железнодорожной рядом с магазином. Полицейские выяснили, что вором оказался 39-летний ранее судимый житель Гороховца. Мужчина в совершении преступления признался. Из пресс-релиза УМВД