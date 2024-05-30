«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир будут обсуждаться темы контроля в сфере охраны...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир будут обсуждаться темы контроля в сфере охраны земель.В прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 31 мая в 7 часов 20 минут продолжится обсуждение темы о контроле за соблюдением земельного законодательства.О роли прокуратуры в сфере охраны земель расскажет заместитель начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области - Андрей Голубев.Телефон в студии 35-31-33.