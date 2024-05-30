Владимирцам приготовиться: регион ждёт жара и сильная магнитная буря Специалисты Лаборатории...

Владимирцам приготовиться: регион ждёт жара и сильная магнитная буряСпециалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сегодня оперативно сообщили, что, как и предполагалось, наша планета, попадает в створ распространения выброшенных Солнцем масс. По Земле придётся касательный удар. Отмечается, что плотность и скорость движущейся плазмы заметно превышают средние значения (особенно плотность), поэтому воздействие должно быть заметным.Модель ситуации предсказывает в качестве предварительного времени прихода вещества к Земле — завтра (31 мая, пятница) около 20 часов по Москве.Что это значит? Готовимся к сильнейшей магнитной буре и полярному сиянию.Напомним, во Владимирской области сегодня (30 мая) объявили особый противопожарный режим. Завтра — 31 мая в регионе ожидается рост температуры.По информации пресс-службы администрации города Владимира, а также Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального госбюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: «Днём 31 мая во Владимире и по области ожидается жара + 30 °С…+32 °С»Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба. Влажность — 30%. Ветер — северо-восточный, 1 м/с.В случае возникновения происшествий, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте (со стационарного/мобильного) телефона:- пожарным и спасателям - «01»/«101»- полиции - «02»/«102»- скорой медицинской помощи -«03»/«103»- аварийной газовой службы - «04»/«104»- единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: https://xras.ru/info/images/20240529_cme_model.gif