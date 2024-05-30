Владимирские спортсменки снова на высоте! На сей раз наши землячки отличились на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Yoldiz Cup», которые проходили в Казани.

Владимирские спортсменки снова на высоте! На сей раз наши землячки отличились на международных соревнованиях по художественной гимнастике «Yoldiz Cup», которые проходили в Казани. Об этом рассказала регионального Минспорта.Воспитанницы владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике завевали сразу 13 медалей, среди которых 9 – высшей пробы.«Поздравляем спортсменок и тренерский штаб в составе Светланы Кагарлицкой и Оксаны Прохоровской с отличным выступлением», - говорится в сообщении пресс-службы.