Во Владимире автохлам будут перемещать на спецстоянку Борьба с автохламом выходит на новый...

Во Владимире автохлам будут перемещать на спецстоянкуБорьба с автохламом выходит на новый уровень. В администрации областного центра определились с местом сбора брошенных автомобилей. По поручению главы Владимира Дмитрия Наумова под стоянку отвели территорию бывшего автоцентра на Ставровской. Подробнее о процедуре эвакуации - Дарья Давыдова.Забавная мотоколяска в кузове "под жирафа" могла бы стоять в музее советского ретро...но, отслужив свое, - и как автомобиль, и как рекламная конструкция, - "инвалидка" грустит на стоянке у химзавода. На своих четырех она давно не передвигается.Корни в асфальт на Северной пустила легенда 90-ых. Уже года три раритетный мерседес совсем без пробега.Или - вот его ровесник - у торгового центра в Добром. Владельца минивэна здесь знают, но, говорят, он из тех, кто ни себе, ни людям.- Молодой парень. Тут еще хотели купить, но он ее не продает.Ну, и "классика" - во дворах спальных районов. Вросшие в газоны и дороги машины портят вид города, мешают уборке улиц и вечно занимают парковку. Впрочем, проблему, кажется, удалось сдвинуть с места. По крайней мере - с муниципальной территории. Это была инициатива администрации Владимира, которую поддержали депутаты.Евгений Станчев, депутат владимирского горсовета:- Да, у нас не получилось сделать какую-то правовую форму для территории многоквартирных домов, в связи с тем, что здесь свои законы работают, но по примеру административного регламента, они имеют право также им воспользоваться, и большинством проголосовать - и сделать такую же операцию или действие по утилизации автохлама, который их беспокоит - на их территории.На Ставровской отдают последние почести пожилому "японцу". Там, где раньше продавали новенькие авто, теперь будут складировать автохлам. Точнее - брошенные и разукомплектованные автомобили. Замглавы Глеб Серегин говорит: только в Октябрьском районе Владимира за полгода таких нашли полсотни.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- Двенадцать, правда, после того, как были соответствующие уведомления направлены, и размещены на автомобилях, собственники убрали. То есть механизм-то работает. У нас же не задача все увезти сюда на стоянку и переместить. Задача в том, чтобы убрать их с городских территорий.Процесс небыстрый. Хорошо, если машина с госномером. С владельцем - действующим или последним - связываются через ГАИ.Большинство же "брошенок" сняты с учета и стоят без опознавательных знаков. Тогда на них вешают вот такие уведомления. Если в ответ тишина, на эвакуаторах ЦУГД автохлам эвакуируют на стоянку. А дальше дело за малым - признать автомобиль (или то, что от него осталось) бесхозяйным.Анна Кеда, консультант отдела ЖКХ администрации Октябрьского района:- Либо он уже разукомплектованный настолько, что его только утилизировать. Либо он, может быть, будет продан на торгах. То есть это еще не решено, потому что мы еще с этим не сталкивались. Мы будем надеяться, что у нас до этого не дойдет, что собственники отреагируют раньше.Собственники в этом случае должны быть готовы предоставить документы на машину и возместить расходы бюджета - на транспортировку (среднерыночные 2700 рублей - за услуги эвакуатора) и размещение авто на стоянке. Тариф еще согласовывают.Дарья Давыдова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".