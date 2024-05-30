Во Владимире команда из технопарка Кванториум-33 стала призером межрегионального...

Во Владимире команда из технопарка "Кванториум-33" стала призером межрегионального БиохакатонаОгород на подоконнике. Команда "Растишка" из детского технопарка "Кванториум-33" стала призером межрегионального Биохакатона. Ребята - Саша Кузнецов и Лиза Тихомирова - выбрали направление "Микрозелень" и защитили свой проект.Они изучали способы выращивания, водный режим, а также питательную среду, в которой произрастает микрозелень. Которая сейчас, к слову, на пике популярности.Саша Кузнецов и Лиза Тихомирова:- Почему мы хотели вырастить именно микрозелень с кальцием? Тут все просто: мы хотим, чтобы все самое полезное содержалось в том, что мы любим. Мы решили проверить, возможно ли это. И решили начать с кальция. Ведь мы растишки, а рост без кальция малоээфективен.