1 июня 2024 года во Владимире стартует купальный сезон, который продлится до 31 августа.

1 июня 2024 года во Владимире стартует купальный сезон, который продлится до 31 августа. Об этом сообщила городской администрации.Нынешним летом на территории региональной столицы можно будет искупаться в двух специально оборудованных местах. На озере Глубоком и Верхнем Семязинском пруду создадут все условия для обеспечения безопасного отдыха граждан. Также здесь станут дежурить спасатели.«Сотрудники администраций районов, управление гражданской защиты города Владимира обеспечивают подготовку пляжей к приему отдыхающих», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.