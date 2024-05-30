Идёт следствие по делу о смерти матери и трёхлетнего ребёнка в Коврове.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирского региона, 30 мая в два часа ночи со станции скорой помощи пришло сообщение. Найдены два мёртвых человека: трёхлетний ребёнок и его мама.Во время осмотра места выяснилось, что в квартире повышен уровень газа. Начато расследование и сбор улик.