Во Владимирской области в отношении 34-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области в отношении 34-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик возбуждено уголовное дело. Гражданина обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл ночью 24 мая в Гусь-Хрустальном. Сотрудники ППС увидели «Ладу», водитель которой нарушил ПДД. Полицейские начали беседовать с автовладельцем и заподозрили, что он пьян. Тогда на место вызвали наряд ДПС. Водитель попытался избежать ответственности и положил на пассажирское сиденье машины стражей порядка 20 тыс. рублей.«Прибывшие на место сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задокументировали противоправные действия 34-летнего водителя», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.