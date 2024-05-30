ВТБ отменил комиссию в платежах по реквизитам, а также по всем поставщикам, которые заключили договор с банком.

ВТБ отменил комиссию в платежах по реквизитам, а также по всем поставщикам, которые заключили договор с банком. Теперь розничные клиенты могут бесплатно совершать оплату по счетам или договорам за товары или услуги в адрес индивидуальных предпринимателей (ИП) или организаций во всех каналах - онлайн сервисах, офисах или банкоматах. Условия действуют для всех клиентов ВТБ и не зависят от сумм платежа. Ранее комиссия составляла 0,5% от размера операций.Без комиссии розничные клиенты ВТБ могут оплатить различные товары и услуги, приобретаемые у организаций и ИП в отделениях, кассах и банкоматах. Это касается товаров народного потребления, например, за компьютеры, технику, транспортные средства, строительные материалы или мебель. Также клиенты могут оплачивать услуги туристических агентств, негосударственных учебных заведений и строительство готовых домов. Денежные средства на счета юридических лиц-клиентов банка зачисляются моментально.«Уже несколько лет ВТБ постепенно вводит практику нулевой комиссии по регулярным операциям для розничных клиентов. Сегодня можно без комиссии оплатить услуги ЖКХ, штрафы, налоги, а также совершать автоплатеж по счетам, которые регулярно выставляют поставщики услуг. Отмена комиссии при оплате по реквизитам и договорным поставщикам во всех каналах – очередной шаг, чтобы сделать повседневные платежи более удобными и быстрыми для наших пользователей. Ежемесячно 300 тысяч клиентов банка оплачивают товары таким способом, каждый второй платеж совершается в офисах, в онлайн сервисах такие операции совершает каждый десятый пользователь. Мы не боимся конкуренции, продолжаем улучшать условия обслуживания для текущих клиентов и ждем новых пользователей, предлагая максимально выгодные условия», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.Совершить платеж без комиссии можно с текущего счета или счета дебетовой карты, с кредитного счёта банк взимает комиссию за использование заёмных средств согласно тарифам банка.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.