Появились подробности жуткого убийства в Петушках. 57-летний мужчина избил свою 72-летнюю сожительницу до смерти, а потом спрятал тело в подпол спальни. Труп пролежал там 2 месяца. Как

Появились подробности жуткого убийства в Петушках. 57-летний мужчина избил свою 72-летнюю сожительницу до смерти, а потом спрятал тело в подпол спальни. Труп пролежал там 2 месяца. Как оказалось, преступник после убийства вырезал еще один подпольный люк, чтобы в случае чего показать его полиции и представить как единственное подполье в доме. Об этом рассказали в пресс-службе