В Меленках рассмотрели дело о жестоком обращении с животными.

Зимой 2023 года в селе Коровино Меленковского района произошёл инцидент. Женщина во время распития алкогольных напитков заметила, как соседская кошка ест рыбу, которая принадлежала фигурантке. Животному нанесли несколько ударов топором по лапам, в результате которых оно погибло.Суд признал женщину виновной в жестоком обращении с животными. В качестве наказания ей дали год исправительных работ с удержанием пяти процентов от зарплаты в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.