По обвинению в покушении на кражу металлоконструкций перед судом предстанет 59-летний житель Гусь-Хрустального района.

По обвинению в покушении на кражу металлоконструкций перед судом предстанет 59-летний житель Гусь-Хрустального района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что мужчина орудовал осенью прошлого года. Он приметил заброшенную пилораму, огороженную металлическими секциями, по вечерам начал их распиливать и отвозить к себе домой. Однажды его заметил хозяин пилорамы и вызвал полицию. Нанесённый собственнику ущерб составил 60 тыс. рублей.Отмечается, что на допросе фигурант во всём сознался. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.