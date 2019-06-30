Юрий Лоза заявил, что Бари Алибасов использует историю с отравлением для пиара. По мнению артиста, музыкальный продюсер больше всего на свете боится быть забытым.

Юрий Лоза заявил, что Бари Алибасов использует историю с отравлением для пиара. По мнению артиста, музыкальный продюсер больше всего на свете боится быть забытым.В недавнем интервью певец рассказал, что в последний раз общался с музыкальным продюсером 36 лет назад, когда был участником группы "Интеграл". "Да и тогда мы только по необходимости общались", – уточнил Юрий Лоза.Певец отметил, что Бари Алибасов больше всего на свете боится забвения. Композитор готов совершать самые безумные поступки и неожиданные выходки, чтобы привлечь внимание журналистов."Чем чаще вы о нем пишете, чем чаще его имя упоминаете, тем лучше. Ему лучше!Своими поступками, выходками он вас, журналистов, заставил о себе говорить. Если бы вы о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл", – передает слова исполнителя "".Напомним, что в начале июня музыкальный продюсер попал в НИИ имени Склифосовского после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот". получил серьезные ожоги внутренних органов. Артиста ввели в медикаментозный сон. Спустя неделю композитор пошел на поправку.