На Кубани задержаны в рамках уголовного дела в вымогательстве бывшая жена осужденного по делу о массовом убийстве людей в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат. Как рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия, их обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у некого коммерсанта в 2010 году.

На Кубани задержаны в рамках уголовного дела в вымогательстве бывшая жена осужденного по делу о массовом убийстве людей в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат. Как рассказал адвокат Стришней Эдуард Чургулия, их обвиняют в вымогательстве 70 миллионов рублей у некого коммерсанта в 2010 году.По словам адвоката, Наталью Стришнюю и ее брата задержали накануне и доставили в Следственное управление МВД по Ростову. Со Стришней провели следственные действия, сегодня ей должны избрать меру пресечения, передает РИА Новости.Уголовное дело по статье УК РФ о вымогательстве, рассказал Чургулия, было возбуждено в отношении Стришней и ее брата 24 мая. Обвинение адвокат считает надуманным: по его словам, в 2010 году Наталья Стришняя "вообще не работала в ОПХ "Слава Кубани", а дома сидела", тогда как ее брат "работал завгаражом и в офисе не появлялся ни разу в жизни".Если преступление было совершено в Кущевке, оно расследуется в Краснодарском крае, продолжает адвокат, но следствие перевели в Ростов-на-Дону, "потому что кому-то это удобно", а из доказательств имеются лишь показания потерпевшего 10-летней давности.Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок получил пожизненный срок, но в ночь на 7 июля 2014 года умер от болезни в СИЗО, где ждал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслава Цеповяза Краснодарский краевой суд в 2013 году приговорил к 20 годам лишения свободы, годом позже Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.Осенью прошлого года в прессе появились фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз, находясь в колонии в Амурской области, жарит шашлыки и ест икру. Позже появилось видео, где Цеповяз запечатлен в комнате отдыха с белым диваном и телевизором, в руках у него и еще нескольких осужденных были смартфоны. Публикации вызвали широкий общественный резонанс.